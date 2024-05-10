ريال مدريد ضد دورتموند.. نهائي غير مسبوق في أبطال أوروبا





ريال مدريد حجز مكانه في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه، والثالثة أمام فريق ألماني، بعد تغلبه على بايرن ميونخ بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (4-3). سيواجهون بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

في الوقت نفسه، تغلب دورتموند على باريس سان جيرمان في المربع الذهبي بنفس النتيجة (1-0) في كل مباراتي الذهاب والإياب، مما يجعل النهائي المقبل مواجهة مثيرة بين الفريقين.

هذا سيكون أول لقاء في نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد ودورتموند، والذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، تحديداً في موسم (1959-60). في ذلك الوقت، حقق ريال مدريد فوزاً بطلاً على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (7-3)، وذلك في إطار خماسية تاريخية من الألقاب المتتالية بين عامي (1956-1960).

أما المرة الثانية فكانت في بدايات الألفية الثانية في نهائي جلاسجو في إسكتلندا حيث كانت الغلبة له أيضا على باير ليفركوزن (2-1)، رافعا الكأس التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، سيكون هذا هو النهائي الثالث في تاريخ “أسود الفستفاليا”، بعد نسخة 1997 التي شهدت تتويجه باللقب الأول والوحيد على حساب يوفنتوس بنتيجة (3-1).بينما سقط في المحاولة الثانية على يد غريمه التقليدي باير ميونخ في نهائي ويمبلي بنتيجة (2-1) قبل 11 عاما.

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