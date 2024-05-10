غرور إنريكي وراء نكسة باريس





كشف تقرير صحفي فرنسي عن الكواليس الجديدة لخروج باريس سان جيرمان من منافسات دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

وقد خسر سان جيرمان بنتيجة (1-0) في كل من مباراتي الذهاب والإياب ضد دورتموند، وهو ما أظهرته تقارير صحيفة “ليكيب” الفرنسية. كانت الإدارة الباريسية تتمتع بمستوى مبالغ فيه من الثقة، إذ كانت قد بدأت بالفعل في ترتيبات السفر إلى لندن للمشاركة في نهائي البطولة على ملعب ويمبلي.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان كان مطمئنًا للغاية بخوض المباراة ضد دورتموند، الذي كان يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني ولم يسجل أهدافاً في البوندسليجا منذ 30 مارس الماضي. ولم يكترث النادي الفرنسي أو مسؤولوه لتقدم دورتموند بالهدف في مباراة الذهاب.

وختمت تقريرها بأن لويس إنريكي مدرب سان جيرمان بالغ في التوقعات وكان يردد عبارة واحدة فقط “سنفوز” بلهجة أقرب للغرور مما استفز منافسهم حيث قال مدربهم إيدن ترزيتش “أجد الباريسيين واثقين من أنفسهم”.

وتأهل دورتموند للمباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1997 و2013.

وسيلعب الفريق الألماني ضد ريال مدريد الذي صعد على حساب بايرن ميونخ بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين.

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