منع التعدين الأهلي للذهب بنهر النيل!!





في ظل الحرب الجارية كثير من القرارات يمكن اتخاذها للصالح العام ومن القرارات التى على ولاية نهر النيل تحديدا اتخاذها وكذلك ولايات الشمالية والشرق منع التعدين الأهلي بشكل تام وكامل خلال فترة الحرب على أقل تقدير زمنى !!

مع الحرب والمعارك الجارية واحتمالات التسلل للولايات الآمنة من قبل عناصر تابعة لمليشيا الدعم السريع أو مؤيدة لها أو حتى متعاطفة معها وقابلة للتفاعل مع المليشيا – مع الحرب والاحتمالات- ولما كان من الصعوبة بمكان على القوات النظامية الإحاطة بهذه الحركة ووقف حالات التسلل فإن الحل الأمثل في تقديري -الآن-هو صدور قرار بمنع التعدين الأهلي -العشوائي-في هذه الفترة وقفل باب الريح !!



بقلم بكرى المدنى