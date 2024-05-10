صحة البشير.. تقرير خطير





¤ تحصلت على التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للمشير عمر البشير والمعتقلين معه ،فريق أول بكري حسن صالح، فريق أول عبد الرحيم محمد حسين، لواء ركن (م) محمد الخنجر الطيب

و عميد ركن (م) يوسف عبد الفتاح.. اطلعت على توصية اللجنة الطبية التي تم تشكيلها بتاريخ 31 مارس 2024 برئاسة لواء طبيب إبراهيم عبد الله إدريس حسن استشاري الجراحة العامة والجهاز الهضمي.

¤ طلب من اللجنة كشف وكتابة تقرير طبي بخصوص المذكورين.. وبالفعل خضعوا للكشف بواسطة اللواء طبيب امير عادل أمير طه استشاري الجراحة العامة بمستشفى وادي سيدنا العسكري

.. تفاصيل التقرير الذي اعد خطيرة للغاية حيث يعانوا من نقص في العلاج لعدم توفره في منطقة وادي سيدنا العسكرية.. وهو مكان اعتقال البشير واخوانه حاليا .. بعد معاناتهم لعدة شهور في مستشفى علياء.. الذي كان يتعرض لهجوم وقصف متواصل من مليشيا الدعم السريع.. التي فشلت في تحقيق نصر زائف باغتيال البشير واخوانه.. وتمت عملية الاجلاء من علياء بعد انتصارات ام درمان الباهرة.

¤ جميعهم يعانون من اوضاع صحية صعبة..

واوصت اللجنة الطبية.. بتحويلهم لتكملة الفحوصات اللازمة ومقابلة الأخصائيين المعنيين بمستشفى مروي.. مع ان ماحواه التقرير يرقى للتوصية للعلاج بالخارج.. حالة يوسف عبد الفتاح خطيرة وحرجة للغاية وتصدرت الصفحة الاولى للتقرير بغرض التنبية.. جاء في التقرير ان يوسف (يعاني من ورم بالقولون حيث أن حجم الورم في ازدياد وهناك تخوف من إنتشاره.. من الضروري إجراء الفحوصات اللازمة له بأسرع ما يمكن).

¤ طالبت اللجنة باخضاع يوسف لعمل صورة مقطعية ملونة للجهاز الهضمي.. وعمل منظار للقولون مع أخذ العينة.. وتحويله لمقابلة إستشاري الجهاز الهضمي والمناظير ومتابعة العلاج.

¤ بالنسبة للمشير البشير .. شخصت اللجنة موقفه الصحي بحوجته لموجات صوتية للقلب.. وفحص وظائف الرئة.. وان الفحوصات غير متوفرة بالمنطقة.. واوصت بتحويله لمقابلة إستشاري الباطنية والقلب والصدرية..اما بكري حسن صالح اكدت اللجنة حوجته لموجات صوتية للقلب.. ومراجعة برمجة جهاز تنظيم ضربات القلب الذي تم تركيبه له قبل سنتين . ويحتاج ايضا لفحص وظائف الرئة.. ونبهت اللجنة من يهمهم الامر كما عنونت تقريرها.. عدم توفر هذه الفحوصات بمنطقة وادي سيدنا .. واوصت بتحويله لمقابلة إستشاري الباطنية والقلب والصدرية.

¤ وبشان المهندس عبد الرحيم حسين.. فهو يحتاج صورة رنين مغناطيسي للدماغ.. وفحص تخطيط الدماغ.. ويحتاج كذلك موجات صوتية للقلب.. وفحص مراقبة ضربات القلب المستمر في 24 ساعة (Holtter) .. واكدت اللجنة ان الفحوصات المذكورة غير متوفرة بالمنطقة واوصت بضرورة تحويله.. لمقابلة إستشاري المخ والأعصاب والباطنية والقلب ومتابعة العلاج .

¤ اما اللواء الخنجر .. يحتاج موجات صوتية للقلب ومتابعة أنزيمات القلب.. وذات اقرار اللجنة بشأن اخوانه.. عدم توفر الفحوصات والتوصية بضرورة تحويله لمقابلة إستشاري الباطنية والقلب.

.. خلاصة التقارير الطبية أعلاه ان اسرة مستشفى وادي سيدنا لا تملك إمكانيات العلاج ولا المتابعه الطبية وبالتالي اخلت مسؤوليتها الطبية مثلما فعل مدير مستشفى علياء اللواء طبيب عزمي الشيخ

¤ التقارير الطبية تم اعدادها يوم 17 ابريل الماضي.. والوضع الصحي ليوسف عبد الفتاح حرج جدا من أواخر رمضان.. وهناك شكوك طبية حول الورم.. ويعاني من الام مبرحه متقطعه.. تم دق ناقوس الخطر بشأن حالته الحرجة دون استجابة.. وتم الاستعانة بلواء متقاعد غادر الى مدينة بورتسودان لانقاذ يوسف.. وفشل في مقابلة أي مسؤول !!.

¤ ليست المرة الاولى التي يعاني فيها المعتقلين الاهمال حتى الموت.. كما صدم النائب العام الاسبق تاج السر الحبر ، ابناء المعتقلين الذين التقوه (لن يغادروا السجون الا الى المقابر).. وحققوا هدفهم في شقيق الرئيس د. عبد الله البشير والشريف بدر وابوهريرة حسين حتى لقوا حتفهم – لهم الرحمة والمغفرة – وحملوا على اربعة.. في ظروف متفاوتة.. بدا ابوهريرة يفقد نعمة البصر جراء مرض السكري.. وعندما ذهب للاستشفاء بعد تدخل الراحلة نجوى قدح الدم ، تفاجأ بقرار الاطباء بضرورة خضوعه لعملية زراعة كلية.. لم يحتمل اثار زراعتها بسبب الامراض التي نهشت جسده النحيل وتدهورت حالته الصحية حتى لاقى ربه.

¤ ومهما يكن من امر.. ماذا تنتظر الحكومة بعد رأي الاطباء. ؟.

اسامه عبد الماجد