



المواطن الاعزل

مكر مليشيا الدعم السريع قديم وهي تفرد حملة لجمع السلاح استخدمت فيها حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهوربة .

وسخر حسبو بدوره موارد الدولة واموالها ولم يكن الهدف من جمع السلاح يومها احتكار الدولة للسلاح وجعله في يد القوات النظامية كما يدعون ولكن الهدف هو جعل السلاح في يد المليشيا وحدها .

تم استغلال بعض الصراعات القبيلة في دارفور لجمع السلاح وبعضا من تلك الصراعات والحروب كان الدعم السريع هو من أشعل اوارها واوقد نارها وهو يتحرك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وداخل العاصمة استشاطت فتن كان للدعم السريع نصيب الأسد في تدبيرها وايقاظها .

منذ المحاولة الانقالبية الفاشلة لحميدتي في ١٥ ابريل ٢٠٢٣م والي يومنا هذا ينشط الدعم السريع في تجريد المواطنين من اسلحتهم ولا يتركون لمواطن بندقية وان كانت بندقية صيد .وزاد جنون المليشيا واعوانها من قحط وتقدم بعد تسليح المقاومة الشعبية والمستنفرين لكي يدافع الشعب السوداني عن عرضه وماله ونفسه ودينه امام الغزو الاجنبي .

هذه الايام اراقت مليشيا الدعم السريع دماءا وازهقت ارواح من تظن ان بحوزتهم بنادق وحدث هذا في بادية الكبابيش منطقة الشعطوط بقتلهم لرجل وزوجته داخل سيارتهم واقتحموا العديد من المنازل المنتشرة في الخلاء بحثا عن السلاح وقاموا بنهب وقتل مواطنين عزل في شمال كردفان منطقة خورطقت من قبيلة البديرية .

وفعلوا ذلك في الرهد وام روابة وبارا وفي النيل الأبيض والجزيرة ودارفور .

هذه المليشيا تريد مواطنين عزل لكي تنهب اموالهم وتغتصب نساءهم دون ان يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم لانها استولت علي اسلحتهم وصاروا لقمة سائقة للمليشيا واعوانها من احزاب قحت وتقدم ناس حمدوك وناس برمة ناصر ومريم وهلماجرا .

حسن محمد صالح

الاثنين ٦ مايو ٢٠٢٤م