باير ليفركوزن يواصل أرقامه التاريخية بعد الصعود إلى نهائي الدوري الأوروبي





فريق باير ليفركوزن يحقق النجاحات والأرقام القياسية بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، حيث تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد تعادله في مباراة الإياب ضد فريق روما في نصف النهائي.

انتهت مباراة الإياب بتعادل باير ليفركوزن مع روما بنتيجة 2-2، لكنه فاز في المجموع بنتيجة 4-2.

ومع تحقيقه هذا الإنجاز، حقق الفريق الألماني العديد من الأرقام القياسية، حيث أصبح أكثر الفرق في العالم بلا هزيمة لمدة 49 مباراة. بذلك، تفوق على الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا لفريق بنفيكا البرتغالي والذي بلغ 48 مباراة بين ديسمبر 1963 وفبراير 1965.

كان باير ليفركوزن يشارك بنفيكا هذا الرقم، ولكن بعد التعادل في مباراته مع روما، تجاوز الفريق الألماني هذا الرقم وأصبح يحمل السجل القياسي لأطول سلسلة بدون هزيمة في تاريخ كرة القدم.

ولم يكن هذا هو الأمر الوحيد الذي حققه فريق باير ليفركوزن بعد الصعود إلى الدوري الأوروبي، ولكن حقق أرقامًا أخرى، إذ يعد هذا الصعود هو الأول له في نهائي بطولة أوروبية منذ موسم 2001 – 2002، وهو الموسم الذي صعد فيه الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه نظيره ريال مدريد، ولكن لم يستطع الفريق الألماني أن يحقق الفوز في تلك المواجهة.

وسجل نادي باير ليفركوزن نحو 14 هدفًا في هذا الموسم بعد الدقيقة 90 من عمر المباراة في جميع المسابقات، إذ يعد هذا رقم قياسي جديد لم يصل إليه العديد من الأندية من مختلف أنحاء العالم.

القاهرة 24