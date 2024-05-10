“حركة بذيئة” أم “اختلاف ثقافات”؟.. شاهد احتفال جديد لرونالدو يثير الجدل بالسعودية





أثار أسطورة كرة القدم البرتغالية لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، الجدل مجددا في السعودية، بعد حركة احتفالية اعتبرها البعض “بذيئة”، فيما رأى آخرون أنها تعكس “اختلاف ثقافات”، وذلك خلال مباراة فريقه ضد نادي الأخدود في الدوري الممتاز.

وفاز النصر بهدف متأخر بثلاثية مقابل هدفين، الخميس، في افتتاح الجولة 31 من البطولة السعودية، ليؤجل تتويج الهلال باللقب حتى مواجهة الأخير مع الحزم، السبت.

وكان بالإمكان أن يحسم الهلال اللقب لو تعثر النصر في مباراته أمام الأخدود، وأصبح يحتاج إلى تعادل على الأقل لحسم لقبه التاسع عشر.

سجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أول أهداف النصر في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف رونالدو هدفا ثانيا في الدقيقة 15، لكن لاعبو الأخدود سجلوا هدفين عبر حسن الحبيب في الدقيقة 60 وغودوين سافيور في الدقيقة 70، قبل أن يضيف بروزوفيتش ثاني أهدافه في الدقيقة 91 من زمن المباراة.

خلال احتفاله مع السنغالي ساديو ماني بهدفه الثاني، قام رونالدو بحركة وُصفت بـ”البذيئة” من كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وبات وسم “حركة غير أخلاقية من رونالدو” من بين الوسوم الأكثر انتشارا على مدار الليلة الماضية.

ونشر الصحفي السعودي عيسى الروقي، مقطع فيديو مدته 6 ثوان للواقعة، وكتب على حسابه بمنصة “إكس”: “اللقطة تم تصويرها من الناقل الرسمي، وهي بذيئة بذيئة بذيئة… ارحمونا يا لجنة الانضباط”، ليرد عليه أحد المغردين بلقطة للاعب الهلال المنافس التاريخي للنصر، مالكوم، وهو يشير بحركة مماثلة خلال إحدى المباريات.

فيما نشر مغرد آخر مقطع الفيديو وكتب: “من أمن العقوبة أساء الأدب”.

فيما دافع البعض عن حركة رونالدو، واعتبروا أنها تعكس “اختلاف ثقافات”، و”محاولة لشيطنة رونالدو”.

وقال الإعلامي السعودي وليد الفراج، في برنامجه “أكشن مع وليد”: “نعيش هذه الفترة مرحلة تصيد الجماهير للأندية المنافسة، يقص مقطع 6 ثوان ويريد اللجان تعاقب على الفيديو الذي يحمل نصف الحقيقة. رونالدو على مسافة هدفين لتحقيق لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي”.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده بالدوري إلى 77 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رونالدو مثل هذه الاتهامات، حيث عوقب في فبراير الماضي، بالإيقاف مباراة واحدة، مع تغريمه 30 ألف ريال سعودي (حوالي 8 آلاف دولار).

وقالت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم في منطوق قرارها: “ثبوت مخالفة لاعب نادي النصر، كرستيانو رونالدو، للمادة (57-1) من لائحة الانضباط والأخلاق”.

وجاءت شكوى نادي الشباب بعد أن أثار رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، الجدل بسبب إشارة اعتُبرت “مشينة”، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا.

وفي فبراير أيضًا، وبعد خسارة النصر أمام الهلال 0-2، ألقى مشجعو الأخير الذي يدافع عن ألوانه البرازيلي نيمار، قميص الفريق على الأرض، فالتقطه البرتغالي ووضعه داخل سرواله ثم عمد إلى رميه نحو المدرجات أثناء عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

وسجّل رونالدو هدفه الـ33 في الدوري السعودي أمام الأخدود، مبتعداً بصدارة الهدافين بفارق 9 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

ونجح النصر في تسجيل 34 هدفًا ضد الأندية الصاعدة منذ أول مباراة لنجم مانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني. وارتفع رصيد رونالدو أمام هذه الفرق تحديداً إلى 14 هدفًا في 8 مباريات.

مشاهد: رونالدو اختلاف ثقافات ومالكوم حركة غير أخلاقية الهلال مجننهم

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