الاتفاق يسقط الاتحاد بخماسية بالدوري السعودي

اتجه فريق اتحاد جدة لهزيمة مدوية بنتيجة 0-5 أمام ضيفه نادي الإتفاق في المباراة التي أُقيمت مساء يوم الجمعة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل للإتفاق سيكو فوفانا في الدقيقة 5، وموسى ديمبلي في الدقيقة 31، و إيكامبي هاتريك في الدقيقة 35 و 39 و 55.

بهذا الفور رفع الإتفاق رصيده إلى 44 نقطة ليصعد للمركز السادس، بينما تجمد رصيد الإتحاد عند 50 نقطة في المركز الخامس.

صدى البلد