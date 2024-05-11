بايرن ميونخ يقترب من إعلان خليفة توخيل





يقترب نادي بايرن ميونخ من تعيين مدرب جديد للفريق خلفًا لتوماس توخيل، الذي سيغادر المنصب بنهاية الموسم الحالي. وواجه النادي البافاري سلسلة من الضربات بعد رفض العديد من المدربين تولي المسؤولية بعد إعلان رحيل توخيل، بما في ذلك جوليان ناجلسمان ورالف رانجنيك.

وفقًا لشبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، يسعى النادي بجدية لحسم مسألة المدرب القادم، وذلك بعد الاستياء الذي نجم عن رفض المدربين المتكرر. وأشارت الشبكة إلى أن النادي يبذل قصارى جهده للاتفاق مع المدرب الألماني هانز فليك، الذي يعتبر مرشحًا قويًا لقيادة الفريق مرة أخرى.

تمت بالفعل بدء المحادثات مع المدرب السابق لمنتخب ألمانيا، وأبدى فليك استعداده للعودة لينهي بذلك بحث النادي عن خليفة لتوخيل.

في الوقت نفسه، يفكر مسؤولو بايرن ميونخ في ضم ميروسلاف كلوزه إلى الطاقم الفني لفليك كمساعد مدرب، بالإضافة إلى توني تابالوفيتش، مدرب حراس المرمى السابق للفريق.

عانى بايرن ميونخ في الموسم الحالي تحت قيادة توخيل، حيث فشل في تحقيق أي بطولة، وخسر لقب الدوري البوندسليجا لأول مرة منذ 12 عامًا.

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