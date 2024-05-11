أنشيلوتي: فينيسيوس قريب من الكرة الذهبية





قال المدرب كارلو أنشيلوتي الجمعة إن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني يستحق الفوز بالكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه المهاجم البرازيلي.

وسجل فينيسيوس (23 عاما) 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لمساعدة ريال مدريد على حجز مكان في النهائي، وسجل 13 هدفا أيضا في دوري الدرجة الأولى الإسباني الذي حسمه الفريق رسميا الجولة الماضية للمرة 36 ليعزز رقمه القياسي.

وسيلتقي بطل أوروبا 14 مرة مع بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في الأول من يونيو.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين قبل أن يحل ضيفا على غرناطة المهدد بالهبوط، السبت، أن فينيسيوس “يقوم بعمل رائع”.

وأضاف: “لا يزال أمامه نهائي دوري أبطال أوروبا ثم سيشارك في كأس كوبا أميركا. إنه قريب جدا (من الكرة الذهبية) وإذا حقق نتائج إيجابية في كلتا المسابقتين فيمكنه الفوز بها”.

“قبل مجيئي لتدريب ريال مدريد، رأيت فينيسيوس على شاشة التلفزيون وفكرت كم يبدو لاعبا موهوبا بشكل لا يصدق. عندما وصلت إلى هنا كان ذلك واضحا وقد تحسن في العديد من الأشياء لصقل تلك الموهبة.

“إنه الآن أفضل في التخلص من الرقابة الدفاعية وتحسن أمام المرمى أيضا. لقد فعل ذلك بأخلاقيات عمل مذهلة يوما تلو الآخر ويركز في التدريبات ويتعافى جيدا بعد المباريات. إنه محترف منضبط للغاية ويستحق كل ما حققه”.

وأضاف أنشيلوتي أن بقية أعضاء الفريق كانوا على نفس القدر من الأهمية في موسم عانى فيه العديد من اللاعبين الرئيسيين من الإصابات.

وتابع المدرب الإيطالي: “إنه من بين الأفضل في العالم وهذه هي لحظة فينيسيوس لأنه يقدم لنا الكثير. لقد كان مهما لنا في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري الإسباني. لكن يجب ألا ننسى مساهمة الآخرين”.

وأضاف: “لا تزال لحظتنا حتى الأول من يونيو. بعد ذلك من يدري؟ قد تكون لحظة بروسيا”.

سكاي نيوز