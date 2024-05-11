ريال مدريد ينهي خلافه مع مبابي





أنهى مسؤولو ريال مدريد خلافا مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والقريب للغاية من الانضمام رسميا إلى الميرنجي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، حيث أعلن اللاعب الفرنسي رحيله رسميا عن “حديقة الأمراء”.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد تم حسم الخلاف الخاص بمشاركة مبابي في الألعاب الأولمبية المقبلة، حيث لن يتواجد اللاعب مع فرنسا في الأولمبياد بشكل مؤكد.

وأوضحت الصحيفة لن يعلن مبابي انتقاله إلى ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قد يصدر الإعلان بين 3 و9 يونيو/ حزيران المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى وجود سيناريوهين محتملين لموعد تقديم مبابي في “سانتياجو برنابيو”: الاحتمال الأول أن يكون التقديم قبل اليورو بشرط الحصول على موافقة من الاتحاد الفرنسي، وهو أمر ليس سهلا.

وأوضحت أن السيناريو الآخر أن يكون تقديم مبابي بعد انتهاء مشوار فرنسا في اليورو، ثم يصل اللاعب إلى مدريد مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديمه قبل الذهاب في إجازة.

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