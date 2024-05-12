الهلال يحسم لقب الدوري السعودي





في إنجازٍ استثنائي، توج الهلال بلقبه التاسع عشر في الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوز ساحق على ضيفه الحزم بنتيجة 4-1 يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الفريق الرياضي إلى 89 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه وغريمه التقليدي النصر، الذي يتصدره نجم البرتغال كريستيانو رونالدو، قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

سجّل اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، بالإضافة إلى أهداف من أحمد الجويد والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، بينما سجّل فايز سلماني هدف الحزم.

تحقق للهلال هذا الإنجاز بعد موسم استثنائي، حيث لم يتعرض لأي خسارة في 31 مباراة، فاز في 29 منها، منها 24 انتصاراً متتالياً، وتعادل في مباراتين.

وبجانب ذلك، أصبح الهلال أول فريق في تاريخ الدوري السعودي يسجل 95 هدفًا خلال موسم واحد، واستقبل فقط 20 هدفًا، محققًا أقوى دفاع في الدوري.

ويعتبر الهلال أيضًا أول فريق يصل إلى 89 نقطة في موسم واحد، وذلك قبل خوضه ثلاث مباريات قبل نهاية الموسم.

فرانس برس