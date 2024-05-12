رباعية للسيتي تضعه على بعد انتصارين من كتابة التاريخ





بفضل هدفين من يوسكو غفارديول، احتل فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوز ساحق 4-صفر على مضيفه فولهام يوم السبت.

بهذا الفوز، حقق سيتي انتصاره السابع على التوالي في الدوري، وهو الفوز رقم 16 على التوالي على فولهام في جميع المسابقات، مما جعله يتقدم بفارق نقطتين عن أرسنال.

يتصدر فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي يقترب من تحقيق لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنكليزي، الترتيب بـ 85 نقطة من 36 مباراة، في حين يمتلك أرسنال 83 نقطة بعد خوض 36 مباراة.

يمكن لأرسنال استعادة الصدارة في حال فوزه على مانشستر يونايتد يوم الأحد، لكن سيتي أصبح الآن على بعد انتصارين فقط من تحقيق إنجاز تاريخي.

افتتح المدافع الكرواتي غفارديول التسجيل لسيتي في الدقيقة 13 بعد تبادل رائع للكرة مع كيفن دي بروين، وضاعف سيتي النتيجة في الدقيقة 59 بتسديدة قوية من فودن.

وأضاف غفارديول الهدف الثالث في الدقيقة 71، قبل أن يكمل خوليان ألفاريز رباعية سيتي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

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