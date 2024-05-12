العين يفشل في تحقيق إنجاز الهلال والاتحاد





تعرض فريق العين لهزيمة مفاجئة خارج ملعبه أمام يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا السبت، بنتيجة (1-2). تقدم العين بالهدف الأول عبر محمد عباس في الدقيقة 12، إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من التعافي وتسجيل هدفين في الدقائق 72 و84.

وبحسب شبكة “أوبتا”، فإن العين فشل في تكرار إنجاز الهلال والاتحاد السعوديين في تحقيق الفوز خارج ملعبهم أمام أندية شرق آسيا في نهائي البطولة القارية. يشير التقرير إلى أن الاتحاد فاز على سونغنام الكوري الجنوبي (5-0) في 2004، وأن الهلال تغلب على أوراوا الياباني (2-0) في 2019.

مباراة الإياب من المقرر أن تقام على استاد “هزع بن زايد” في الإمارات في الخامس والعشرين من مايو الحالي.

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