لدغة أفريقية تنقذ تشيلسي من فخ نوتنجهام





فاز فريق تشيلسي على مضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل أهداف تشيلسي كل من لوكا مودريك، ورحيم سترلينج، واللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقائق 8، 80، و82 على التوالي.

أما هدفا نوتنجهام، فجاء من توقيع ويلي بولي وكالوم هودسون أودوي في الدقيقتين 16 و74. بعد هذه الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 57 نقطة، محتلًا المركز السابع في جدول الترتيب، فيما بقي رصيد نوتنجهام عند 29 نقطة في المركز السابع عشر.

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