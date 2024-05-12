ريال مدريد يسحق غرناطة في ليلة تأكيد الهبوط





فاز فريق ريال مدريد بنتيجة (4-0) في مباراته أمام فريق غرناطة، التي أقيمت مساء السبت في معقل الأخير ملعب “نويفو لوس كارمينيس”، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني “الليجا”.

سجّل لريال مدريد أربعة أهداف، حيث سجل فران جارسيا في الدقيقة 38، وأضاف أردا جولر الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، بينما سجل إبراهيم دياز هدفين في الدقيقتين 49 و58.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 90 نقطة، محتلاً صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير. وقد تأكد هبوط فريق غرناطة رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل انطلاق المباراة، بعد فوز فريق ريال مايوركا على فريق لاس بالماس.

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