اعترافات مريم الصادق: الحرب صناعة قحت ورعاية فولكر وتنفيذ حميدتي





اعترافات مريم: الحرب صناعة قحت ورعاية فولكر وتنفيذ حميدتي..

اعترافات د.مريم الصادق المهدي القيادية بقحت تكشف خبايا تصنيفات القوى السياسية والمجتمعية..

هذه النظرة القاصرة فى المواقف هى جزء من أسباب الحرب والخراب فى البلاد ، لأنها أدت إلى انسداد الأفق السياسي..

قائد المليشيا حميدتى قال: لم تكن لى أى مشكلة مع البرهان قبل الإطاري..

رؤية البرهان والمؤسسة العسكرية توسيع الإطاري ليشمل أكبر قدر من الطيف السياسي..

لكن تعطش قحت للسلطة والهيمنة عليها ادى إلى خلق حالة استقطاب حاد ، حيث رات قحت الاستقواء بسلاح وبندقية المليشيا ، و راينا ماذا قال قائد المليشيا عبدالرحيم وببدلة مدنية فى لقاء الادارات الاهلية بقاعة الصداقة : (على المكنكشين تسليم السلطة وإلا..)..

هذه الخيوط ضرورية ، مع احاديث أما الإطاري أو الحرب..



ولذلك هذا مهم فى اى عملية تحقيق وطنية لمعرفة كيف ولماذا قامت الحرب ؟..

إنها صناعة قحت وفولكر وتنفيذ دقلو..



د.ابراهيم الصديق على

11 مايو 2024م