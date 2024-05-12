معركة الفاشر .. الأرض تقاتل مع أصحابها





قد تنجح القوات السودانية (جيش -قوات مشتركة -مستنفرين -امن)-قد تنجح في الدفاع عن الفاشر طول الوقت و تكبد مرتزقة الدعم السريع خسائر متتالية في الأرواح والمعدات ولكن البقاء في خط الدفاع داخل الفاشر أو في محيطها سوف يتسبب في خسائر المدنيين – أرواح وجراح وخراب ممتلكات خاصة وممتلكات عامة هذا فوق أن البقاء في خانة الدفاع من خلال تجارب المعارك الجارية لن يردع الجنجويد وسوف يستمرون في مهاجمة المدينة حتى يتحقق لهم في الحد الثاني إلحاق أكبر أذى بالمدنيين -!

الأفضل في تقديري أن تبادر القوات السودانية في الفاشر الى مهاجمة مرتزقة الدعم السريع و مطاردتها خارج المدينة بإعتماد مبدأ الهجوم بدلا عن الدفاع فقط وبحول الله وقوته تستطيع قواتنا فوق حماية الفاشر بهذه الطريقة ن تزحف لتحرير مدن دارفور الأخرى بل وتحرير السودان من الجنجويد والذي سبق وان قلنا سيبدأ من دارفور وينتهي في الخرطوم _!

تحايا كبار للقوات السودانية وهي تخوض معارك فاشر السلطان -فاشر السودان !

بقلم بكرى المدنى