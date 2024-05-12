🔴 حتى طوب الارض مقتنع ان مزمل فقيري متماش مع الجنجويد كاره للجيش يتمنى هزيمته





#عزيزي مزمل فقيري

هل فهمت؛ ام ليس بعد ؟

أحسبك داعية أسقطه جهله بالموازنات وسيهلكه كرهه لعدوه

حتى طوب الارض مقتنع ان فقيري متماش مع الجنجويد كاره للجيش يتمنى هزيمته والسبب بغضه للكيزان !

سألوك عن المعركة قلت هذا شيء أكبر مني لا افهمه !

ثم كلما سألوك ثانية قلت الكيزان أعداء الله

سألوك عن الاغتصاب والسرقة والقتل على الهوية فصرخت الاخوان المفلسين أعداء الله !

هل لا زلت لم تفهم حتى بعد أن اصبحت تتنقل بين جنجويد الجزيرة الذي أحرقوا حتى المنصة التي كنت تقف عليها في سوق الحصاحيصا ورفاعة والصقيعة ؟

ألم تشاهد ما اعتاد مرتزقة افريقيا وعنصري القبائل أن يفعلوه ؟

أجبروا المزارع على حصاد القمح ثم قلعوه منه

قتلوا ابنا له وخطفوا ابنا آخر وطالبوا المزارع الفقير بالفدية

اغتصبوا ابنته ثم زوجوها لثلاث جنجويد رحمة بها !

فهل لا زلت لا تفهم ؟

والسبب انت تبغض الكيزان !

بغض النظر عن مآلات هذا البغض؛

لنفترض ان الكيزان شر

والجنجويد شر

أيّ الحربين اولى بالساحة للساعة ؛ مجاهدة الكوز الذ وصفته بالفاسد، ام الجنجويدي الذي لم تجرؤ ان تصفه بالقاتل ولا معتصب ولا السارق ولا الخارجي الخارج على الحاكم ؟

أيهما أخطر على البلد في هذه اللحظات ؟

اذا لا زلت لم تفهم ؟

حسنا سارسلك الى حمودي ولد خضرة الذي اقتلعته أمه بائعة الخضار بسوق الكاملين فرارا ومشى اياما على قدميه وهو يبكي على الكتاكيت التي رباها حتى باضت يبكي ويلعن الجنجويد !

ساحيلك ل ص ابنة أحد معارفنا الذي اصابته لوثة فانتحر بمسدسه لان الجنجويد اغتصبوا زوجته وابنته أمامه بجبرة ليجبروه على الاعتراف بمكان مال كان معه أخبرهم ان زملاءهم الجنجويد قد اخذوه أمس ولكنهم اغتصبوهن ليحلب لهم مالا ، وللعلم الذي أخبرهم هو الغفير الذي أحسن اليه مرارا !

فهل لا زلت لم تفهم ؟

طيب دعني أفترض انك صادق لم تفهم؛

#علم_الموازنة

القضية موازنة وهي اساس العلم

وعلى قدر جهل الشخص بالموازنات تكثر هزرمته وهضربته الفقهية وتخطيخه.

قال شيخ الاسلام ر. ( ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين )

هل تعلم ان الكعبة مبنية على اقل من قواعد ابراهيم

والنبي ص ترك تجديدها موازنة !

ففي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : ( يَا عَائِشَةُ ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ ، بَابًا شَرْقِيًّا ، وَبَابًا غَرْبِيًّا ، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ ) .

السبب الموازنة بين درء مفسدة وتحقيق مصلحة

يقول العز بن عبد السلام في ” قواعد الأحكام ” ولو اطلع موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة … لما أنكر عليه ولساعده في ذلك وصوب رأيه ، لما في ذلك من القربة إلى الله”

وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: مِنْ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ : أَنْ تُدْرَأَ أَعْظَمُ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَيْسَرِهِمَا”

فهل يفهمك هذا

أم أن بغض الكيزان ورغبة في استجلاب دولار تلك الدولة أقعد عقلك عن أن يفهم ؟

#عزيزي_مزمل

أعلنت حرصك في اقوالك على الرجوع للكتاب والسنة

لذا دعني أخبرك؛

من اراد الافتاء حول المعركة اليوم بالسودان؛ فلينسج في عقله كفتين؛

يمنى ويسرى:

بين البسطاء والمساكين والمستضعفين ، ثم بين المعتدين

والقتلة المأجورين في الاخرى

بين الوطنيين والعنصريين القبليين

بين من نُهِب ماله وسرق شقى عمره، ثم قصاده قاطع الطريق المقاتل ليغنم حق غيره

بين جندي الجيش الوطني والمرتزق صاحب البندقية المعلولة الوالغ في دم من لا يستطيع حيلة ولم يهتدي للنجاة سبيلا

بين معسكر أمريكا والصعيونية وأذيالهم وبين أهل السودان الخلاوى والمساجد

بين من يحمي الحرائر وبين من يغتصبهن

بين من اتى بخراء الارض وزبالتها فسكبها في وطنه

وبين من أقسم ألا يرجع حتى يطهر الدنس

انها الموازنات الشرعية

فهل فهمت ؟

طيب لا زلت لم تفهم؟

ضع لي هذه المقالات الجنجويدية في ميزان الكتاب والسنة الذي تعرفه ؛

قال الجنجويدي: لو خيرونا بين الجنة وشندي سندخل شندي ونترك الجنة !

وقال جنجويدي وهو يطوف بالحرم : أسع مكة دي كان قام الدواس نلبس كدمولاتنا ونشفشها !

وقال آخر : ولادنا ديل كان نزل …. من السما بي جيشه ما يقدر عليهم !

وقال غيره منهم : السودان اتملى ع.بيد واحنا جينا ننضف الع.بيد؛ العب ده كان في بطن امه ب….

وازن لي بين مشاعر الشهيد باذن الله مكاوي وبين قذارة ياجوج وماجوج

فهل لا زلت لم تفهم ؟

اذا دعني احيلك لمعتقلات الجنجويد حيث الحاج عمر حسن أحمد العمر 83 عاما

ابن العيلفون والذي كل جريمته انه شاب في وطنه

معتقل ضربوه حتى ادموه

83 عاما سيقف – عمر عمر- أمامك يوما بين يدي الله لأنك ناصرت من يعتقلونه الآن بلا رحمة

وللعلم لا موز لا كوز هو !

هو مثلنا ؛ جيش بس

فأخبرني هل فهمت ؟

من الذي خرج على الحاكم؟

ام لا زلت لم تفهم بعد ؟

فثق أنك شريكٌ في كل هذه الدماء

والله شاهد عليك

فان الساكت عن الحق أحيانا

قد يكون اسوا من الناطق بالباطل

اذاً؛ وقد لا زلت لم تفهم بعد

فموعدنا القيامة والساعة قريب فأسألُ اللهُ ان يحشرك مع من أحببته منهم

فهنالك ستفهم حتما

والسلام

محمد هاشم الحكيم#كرسي_المالكية#حرب_الكرامة #الجيش_السوداني #الجنجويد