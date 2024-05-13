



هناك مخطط يتم تنفيذه لإستبعاد ناس الشمالية ونهر النيل وشمال كردفان من السلطة والوظائف القيادية في الخدمة المدنية، وتحويلهم ببطء إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

بعض ساسة الشرق يخدمون هذا المخطط عن جهل وسيتم طردهم بعدها.

يعني حيتعمل فيهم الإتعمل في أبنعوف وعبدالمعروف وقوش.

لو ما شايفين المخطط دة قدامكم ربنا ينور بصيرتكم.

ما عندي وقت الآن -للأسف- لكتابة مطولة في الموضوع لكن من يجد وقتاً يمكنه أن يجد عشرات الدراسات الغربية التي تدعم هذا الخط.

محمد عثمان إبراهيم