أرسنال يقهر يونايتد ويؤجل حسم البريميرليج للجولة الأخيرة





استعاد نادي آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف مساء يوم الأحد، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأحرز لياندرو تروسارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 86 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام مانشستر سيتي قبل جولة واحدة على النهاية، علما بأن لسيتي مباراة مؤجلة أمام توتنهام مساء الثلاثاء.

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