بوتين يقترح نقل وزير الدفاع إلى منصب آخر في تعديل وزاري مفاجئ





أعلن الكرملين يوم الأحد عن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين وزير دفاع جديد، حيث رشح المدني أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوزراء السابق وخبير في الاقتصاد، لهذا المنصب بعد أكثر من عامين من الحرب في أوكرانيا.

وأشار الكرملين إلى رغبة بوتين في تعيين سيرجي شويغو، وزير الدفاع منذ عام 2012 وحليفه القديم، كأمين لمجلس الأمن الروسي ليحل محل نيكولاي باتروشيف، بالإضافة إلى توليه مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية.

تعتبر هذه التغييرات، التي ستحتاج إلى موافقة المشرعين، من أهم التعديلات التي أجراها بوتين على القيادة العسكرية منذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير عام 2022.

هذا التغيير يمنح شويغو منصبًا يُعتبر نظريًا أعلى من دوره الحالي في وزارة الدفاع، مما يضمن استمراره في السلطة ويحفظ مكانته.

وأكد الكرملين أن فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة، والذي يلعب دورًا أكبر في توجيه الحرب عمليًا، سيبقى في منصبه، بالإضافة إلى استمرار وزير الخارجية البارع سيرجي لافروف في منصبه.

وكان ترشيح بيلوسوف، وهو مسؤول مدني معروف بصنع القرار الاقتصادي وليست لديه خبرة القتال، مفاجأة كبرى.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين إن التغيير منطقي لأن روسيا تقترب من وضع مثل الذي كان عليه الاتحاد السوفيتي في منتصف الثمانينيات، عندما كانت السلطات العسكرية وسلطات إنفاذ القانون تحصل على 7.4 بالمئة من الإنفاق الحكومي.

وأضاف بيسكوف أن ذلك يعني ضرورة ضمان توافق هذا الإنفاق مع المصالح العامة للبلاد، ولهذا السبب يريد بوتين الآن تعيين مدني ذي خلفية اقتصادية وزيرا للدفاع.

وأردف “الشخص الأكثر انفتاحا على الابتكارات هو الذي سينتصر في ساحة المعركة”.

ومن المرجح أيضا أن ينظر إلى هذا التغيير كمحاولة من بوتين لإخضاع الإنفاق الدفاعي لمزيد من التدقيق لضمان إنفاق الأموال بشكل فعال بعد أن اتهم ممثلو الادعاء العام حليف شويغو ونائب وزير الدفاع بتلقي رشوة.

رويترز