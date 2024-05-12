باريس يسقط بثلاثية في ليلة وداع مبابي وحفل التتويج





في ليلة تتويج بطل دوري الفرنسي، تعثر باريس سان جيرمان أمام ضيفه تولوز بنتيجة 1-3 في المباراة التي جرت يوم الأحد في إطار الجولة 33 من البطولة. افتتح البي إس جي التسجيل عن طريق هدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة، لكن تولوز رد بهدفين سجلهما تيس دالينجا ويان جبوهو، ثم أضاف فرانك ماجري الهدف الثالث في الدقيقة 95.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 70 نقطة في الصدارة بعد تعرضه للهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم. أما تولوز، فقد رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر بعد فوزه الحادي عشر هذا الموسم.

وعلى الرغم من خسارته، خاض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون بشكل رئيسي من البدلاء واللاعبين الشباب، مع استدعاء نجمهم كيليان مبابي للمشاركة في آخر ظهور له مع الفريق في ملعب حديقة الأمراء.

كووورة