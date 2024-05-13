نهضة بركان ينتصر على الزمالك.. وحسم الكونفدرالية يتأجل لموقعة القاهرة





في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فاز نهضة بركان المغربي على ضيفه الزمالك المصري بنتيجة (2-1) في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد على الملعب البلدي في بركان. وبهذا الفوز، يؤجل حسم لقب البطولة إلى مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

تقدم نهضة بركان في النتيجة بثنائية سجلها يوسوفا دايو من ركلة جزاء، وعادل تحيف في الدقائق 13 و32 على التوالي. وقلص سيف الدين الجزيري الفارق للزمالك بهدفه الوحيد في الدقيقة 46.

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