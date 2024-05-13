هدف مغربي يزين خماسية ليفركوزن في بوخوم





بايرن ليفركوزن، بطل الدوري الألماني، أظهر قوته بفوز ساحق خارج ميدانه أمام بوخوم بنتيجة 5-0 في المباراة التي جرت الأحد ضمن جولة 33 من البطولة.

تمكن ليفركوزن من استغلال التفوق العددي بعد طرد لاعب بوخوم فيليكس باسلاك في الدقيقة الـ15 من اللقاء.

افتتح بطل الدوري التهديف في الشوط الأول بتسجيل هدفين، سجل الأول اللاعب باتريك شيك في الدقيقة 41، وأضاف فيكتور بونيفيس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أضاف كل من اللاعبين المغربي أمين عدلي وجوسيب ستانيشيتش الهدفين الثالث والرابع في الدقائق 76 و86.

وأتم أليكس جريمالدو الخماسية لفريق ليفركوزن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز، استمر ليفركوزن في سلسلته التاريخية دون الخسارة في 50 مباراة متتالية في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي.

رفع ليفركوزن رصيده إلى 87 نقطة بفوزه الـ27 في بطولة الدوري، فيما تجمد رصيد بوخوم عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

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