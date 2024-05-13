بيلينجهام: أحتفل بالليجا مع أفضل لاعب في العالم





أعرب نجما ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام، عن فرحتهما بتتويج فريقهما بلقب الليجا هذا الموسم، وذلك قبل 4 جولات من نهاية المسابقة. استقبل الآلاف من جماهير الفريق الملكي اللاعبين أثناء جولتهم في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث توجهوا إلى المكان التقليدي للاحتفال بالنادي في ميدان سيبيليس.

تم تسليم كأس الليجا للفريق خلال حفل أُقيم في مركز التدريب التابع للنادي يوم الأحد. وعلى الرغم من أن ريال مدريد عادة ما يحتفل بألقابه في ملعب سانتياجو برنابيو، إلا أن الملعب استضاف حفلاً موسيقياً في المساء.

وفي تصريحاته خلال الاحتفالات، قال فينيسيوس: “أنا هنا مع بيلينجهام، وأنا سعيد جدًا لأنني أستطيع مشاركة الاحتفال مع زملائي اللاعبين والمشجعين. هذا سيمنحنا الكثير من الطاقة للفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف بيلينجهام: “أنا سعيد جدًا بالاحتفال لأول مرة، وأنا مع أفضل لاعب في العالم”.

ويستعد ريال مدريد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو/حزيران المقبل، حيث سيواجه بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن.

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