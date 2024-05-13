ما أفضل فاكهة لتعزيز صحة القلب؟





تعد الفواكه والخضراوات غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بضرورة تناول كمية معينة من الفواكه يوميا، لما لها من فوائد غذائية وصحية مختلفة.

وقال طبيب القلب في فلوريدا ديباك فيفيك، لمجلة “باراد”، إن الفواكه “توفر فوائد للقلب والأوعية الدموية، مثل خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل فرص تصلب الشرايين”.

وأوضح فيفيك أنه لتعزيز صحة القلب، فإن “أفضل فاكهة بالنسبة له هي التفاح”.

وعلل هذا الاختيار بالقول إن “التفاح مصدر جيد لمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم، كما أنه مخفض لنسبة السكر في الدم، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني”.

أما الدكتور سوشانت خيري طبيب القلب في تينيسي، فكشف لـ”باراد” أنه يفضل الموز لأنه غني بالألياف الغذائية وفيتامين سي وفيتامين بي 6 والبوتاسيوم والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

وأشار خيري إلى أن “الألياف الغذائية تساعد على الهضم، وفيتامين سي يعزز جهاز المناعة، وفيتامين بي 6 مهم لنمو الدماغ والأعصاب”.

من جهة أخرى، اعتبر الدكتور ساتجيت بوسري، طبيب القلب في مانهاتن، أن “الفواكه مثل التوت تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، التي تعتبر مهمة لحماية قلبك”.

سكاي نيوز