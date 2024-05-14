لقب الدوري الإنجليزي يدفع جماهير أرسنال لمساندة الجار اللدود





جمهور أرسنال على موعد مع فرصة نادرة حين يضطر في الثلاثاء لدعم جاره اللدود توتنهام في مواجهته مع مانشستر سيتي. الأخير يسعى للاستفادة من هذه المواجهة المؤجلة لسرقة الصدارة من الأرسنال والمضي قدمًا نحو حصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، وهو حلم يتطلع إليه الأرسنال لأول مرة منذ عام 2004.

بفارق نقطة فقط، يحتل أرسنال الصدارة، ومع مباراة مؤجلة يواجهها الأحد ضد إيفرتون، بينما تتبقى لسيتي مباراتان، الأولى منهما يوم الثلاثاء ضد توتنهام. يدرك سيتي أن الفوز في هذه المباراة يمكن أن يكون مفتاح تتويجه باللقب للمرة السادسة في آخر سبعة مواسم، وخاصةً مع اختتام الموسم يوم الأحد بمواجهة وست هام.

لافتًا أن آخر ثلاث مباريات لسيتي في الموسم تأتي ضد فرق لندنية، حيث تغلب يوم السبت على فولهام بنتيجة 4-0، بفضل هدفين من يوشكو جفارديول، المدافع الكرواتي.

وبفوزه السابع تواليًا في الدوري، والـ 16 تواليًا على فولهام بجميع المسابقات، وضع فريق غوارديولا نفسه في الموقع الذي يريده في الأمتار الأخيرة من الموسم التي يخوض فيها أيضًا نهائي الكأس حيث يسعى للاحتفاظ أيضاً باللقب حين يواجه جاره يونايتد في 25 الحالي.

ويدخل سيتي لقاء الثلاثاء مع توتنهام الخامس الذي سيفقد أي أمل بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حال فوز أستون فيلا على ضيفه ليفربول الثلاثاء؛ لأنه سيصبح متخلفاً بفارق 7 نقاط عن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، على خلفية 33 مباراة متتالية من دون خسارة في جميع المسابقات (لا تدخل الخسارة أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بركلات الترجيح ضمن سجل الهزائم).

وأشاد غوارديولا بعد الفوز على فولهام بلاعبيه الذين “يحبون اللعب تحت الضغط، لديهم شخصية مذهلة”، مضيفًا “تدرك أنه يتوجب عليك اللعب على مستوى عالي، وإذا خسرت مباراة ستخسر الدوري الممتاز”.

وتابع “نعرف ذلك منذ أعوام عدة، الأمر ذاته على الدوام. لا تفكر في أي شيء سوى المباراة المقبلة وسنرى ما سيحصل. سنذهب إلى لندن لنلعب بشكل جيد ومحاولة الفوز بالمباراة”.

لكن المهمة لن تكون سهلة الثلاثاء في ملعب فريق المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو رغم أن سبيرز خسر 4 من مبارياته الخمس الأخيرة أمام نيوكاسل (0-4)، وأرسنال على أرضه (2-3)، وجاره الآخر تشيلسي (0-2)، وليفربول (2-4) تواليًا قبل أن يستعيد توازنه السبت على حساب بيرنلي (2-1).

ورغم فوزه على ملعب سبيرز الجديد “توتنهام هوتسبر ستاديوم” هذا الموسم في الدور الرابع لمسابقة الكأس، خسر سيتي جميع مواجهاته الأربع في الدوري الممتاز، وفشل في تسجيل أي هدف منذ افتتاحه في نيسان/أبريل 2019، وبالتالي سيكون عليه التخلص من هذه العقدة الثلاثاء.

جريدة البيان