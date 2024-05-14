عقار يحفز نمو الأسنان





يخطط علماء معهد كيتانو الياباني للبحوث الطبية لبدء اختبار عقار جديد في شهر سبتمبر المقبل، ويهدف هذا العقار إلى تعزيز نمو الأسنان.

وبحسب تقرير نشرته “روسيا اليوم”، من المتوقع أن يكون بالإمكان استخدام هذا الدواء على نطاق واسع بعد مرور ست سنوات. يعتمد تأثير هذا العقار المبتكر على تنشيط براعم الأسنان، مما يمكنه من استبدال الأسنان التي لم تنمو بشكل كامل أو التي سقطت.

صحيفة البيان