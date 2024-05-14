«منها مسكن صداع شهير».. هيئة الدواء تحذر من أدوية مغشوشة في الأسواق





أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرات جديدة حول وجود بعض الأصناف الدوائية غير مطابقة للمواصفات أو مغشوشة، ودعت إلى سحب وتوقف تداول هذه المستحضرات.

كما أشارت الهيئة إلى أنه في حالة الشك بشأن أي مستحضر صيدلي، يجب التواصل معها عبر الخط الساخن 15301 أو عبر موقعها الإلكتروني. يجب ملاحظة أن هذا التنبيه ينطبق على التشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا يشمل تداول المستحضرات الأخرى بشكل عام.

وبحسب منشورات هيئة الدواء والتي أصدرتها للتحذير بشأن الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، تأتي أسماء تلك الأدوية على النحو التالي:

أسماء الأدوية المغشوشة المُحذر منها

– طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر «Paramol ped supp» للتشغيلة رقم: 604042 و607032، من إنتاج شركة مصر، وأوضحت في منشورها الدوري رقم 27 لسنة 2024، أن سبب التحذير يعود لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء، حيث يعد «بارامول» أحد أصناف الباراسيتامول لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى.

– طالبت هيئة الدواء بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر «Azrolid 500mg- 3 film coated tablets»، للتشغيلة رقم: 9013037، ومن إنتاج شركة العامرية، موضحة في منشورها رقم 28 لسنة 2024، أن سبب التحذير يرجع إلى إفادة الشركة حول وجود عبوات مُقلدة من هذا الصنف، حيث يستخدم العقار كمضاد حيوى في علاج العديد من أنواع الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن.

المصري اليوم