ليفربول يبهج توتنهام بتعادل درامي مع أستون فيلا





ليفربول وهب توتنهام هوتسبير هدية غير متوقعة بتعادله مع أستون فيلا 3-3 يوم الاثنين في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجّل إيميليانو مارتينيز هدفاً عكسياً مبكراً، ثم أضاف كودي جاكبو وجاريل كوانساه هدفين آخرين لصالح ليفربول في الدقائق 2، 23، و48 على التوالي. بينما سجل يوري تيليمانس وجون دوران “ثنائية” لأستون فيلا في الدقائق 12، 85، و88.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثالث، فيما وصل أستون فيلا إلى 68 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن توتنهام، الذي لديه مباراة أقل. كان بإمكان أستون فيلا حسم بطاقة التأهل لدوري الأبطال في حال فوزه على ليفربول، ولكن التعادل أجل القرار. وبهذه النتيجة، يمكن لتوتنهام تقليص الفارق مع أستون فيلا إلى نقطتين فقط.

قبل الجولة الأخيرة من البريميرليج، إذا حقق الانتصار غدا على ضيفه مانشستر سيتي، الذي يقاتل آرسنال على اللقب.ونجح ليفربول في التقدم مبكرا على أستون فيلا بهدف غريب، حين أرسل إليوت عرضية من الجهة اليمنى، ارتطمت بصدر أحد المدافعين، قبل أن يفشل إيميليانو مارتينيز في الإمساك بها، لترتطم بيده وتتجه إلى الشباك.

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