للمرة الخامسة تواليا.. مبابي يحتكر جائزته المفضلة





استمرت نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في تحقيق النجاحات والتألق، برغم إعلانه عن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي. حصد مبابي جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال حفل جوائز رابطة اللاعبين الفرنسية لهذا الموسم، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

تصدر مبابي قائمة الهدافين في الدوري الفرنسي بتسجيله 27 هدفًا، مما جعله يفوز بهذه الجائزة المرموقة.

تفوق النجم الفرنسي في هذه الجائزة على منافسيه القويين مثل زميله في الفريق عثمان ديمبلي، وبيير إيميريك أوباميانج من مارسيليا، وإيدين زجروفا من ليل، وبيير ليس ميلو من بريست. ويُشار إلى أن النسخة السابقة من هذه الجائزة قد أُلغيت في عام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا التي أدت إلى إلغاء الدوري الفرنسي قبل انتهاء الموسم.

كان مبابي قد أعلن رسميًا رحيله عن نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي.

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