ثنائية هالاند تضع سيتي على مقربة من اللقب





ثنائية إيرلينغ هالاند ساعدت مانشستر سيتي على الاقتراب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق. جاء ذلك بعد انتصار الفريق على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-صفر يوم الثلاثاء.

سجل اللاعب النرويجي الهدف الأول في بداية الشوط الثاني، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليصل إلى هدفه رقم 27 في الدوري هذا الموسم.

كان ملعب توتنهام الجديد بمثابة تحدي لمانشستر سيتي، حيث لم يحقق الفريق أي فوز أو حتى تسجيل أي هدف في أول أربع زيارات له هناك. ولكن هذا التحدي تم تجاوزه بنجاح في هذه المباراة، ما أسعد جماهير الفريق.

ويملك سيتي بقيادة بيب غوارديولا 88 نقطة مقابل 86 لأرسنال وسيضمن كتابة التاريخ إذا فاز على أرضه أمام وست هام يونايتد الأحد المقبل عندما يستضيف أرسنال منافسه إيفرتون.

وكان الأداء اليوم بعيدا عن المستوى التقليدي لسيتي، وكاد أن تتلقى شباكه هدف التعادل عبر سون هيونج-مين في وقت متأخر، قبل أن يتأكد هالاند من أن فريقه ابقى مصيره بين يديه قبل نهاية المباراة.

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