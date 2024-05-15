وزير الرياضة يعلن انتهاء أزمة محمد صلاح وحسام حسن





أعلن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عن استعداد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل، المقرر عقده بنهاية شهر مايو الحالي. هذا المعسكر يأتي استعداداً لخوض مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو.

وأوضح وزير الرياضة في مداخلة هاتفية على إذاعة الشباب والرياضة أن محمد صلاح أكد لاتحاد الكرة استعداده للمشاركة في المعسكر المقبل، مؤكداً أنه لا توجد أي أزمة بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب.

وقال أشرف صبحي: «من كتر ما بتسأل سؤال ايه آخر تطورات أزمة محمد صلاح والمنتخب، الناس بقت بتقول هو أشرف صبحي جاي الوزارة عشان يحل موضوع محمد صلاح، في الحقيقة عندنا ملفات أكبر بكتير من الموضوع ده، والأزمة انتهت ومكنش في أي مشكلة خالص بين محمد صلاح والجهاز الفني للمنتخب والأمر منتهي».

وأتم وزير الشباب والرياضة: «الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة حسام وإبراهيم حسن، على تواصل دائم مع جميع المحترفين في الدوريات المختلفة، وبالتنسيق معنا ونتواصل بصورة دورية مع الجميع لمعرفة آخر المستجدات، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني ومساندة الجماهير المصرية له».

الوطن نيوز