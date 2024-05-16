ضبط كمية كبيرة من العملة الوطنية المزيفة بعطبرة – صورة

إثر عمل أمني مشترك عالي التنسيق وبمتابعة المعلومات التي توافرت عن دخول عملة وطنية مزيفة للبلاد تمكنت قوة مختصة من المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل من ضبط مبلغ ٢.٩٥٠.٠٠٠ من فئة ال٥٠٠ جنيه سوداني بحوزة أحد المتهمين بعد القيام بعملية مداهمة قانونية لمكان إقامته.