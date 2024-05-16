جرائم وحوادث
ضبط كمية كبيرة من العملة الوطنية المزيفة بعطبرة – صورة
إثر عمل أمني مشترك عالي التنسيق وبمتابعة المعلومات التي توافرت عن دخول عملة وطنية مزيفة للبلاد تمكنت قوة مختصة من المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل من ضبط مبلغ ٢.٩٥٠.٠٠٠ من فئة ال٥٠٠ جنيه سوداني بحوزة أحد المتهمين بعد القيام بعملية مداهمة قانونية لمكان إقامته.
تم إجراء الفحص الفني للأوراق النقدية المضبوطة بواسطة إدارة الأدلة الجنائية فكانت النتيجة أنها غير مبرئة للذمة ولا تصلح للتداول. وبموجب هذه النتيجة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة ١١٧ من القانون الجنائي السوداني والتحري مستمر لكشف بقية أفراد الشبكة وتقديمهم للعدالة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة