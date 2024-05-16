🔴 القحاتة رجالا ونساء يحملون كراهية مَرضِية للشعب السوداني ولعزته ولتقاليده





قلة من أفراد لا تملك إلا أن تواجه الشعب السوداني بالشتم والنبذ وأقبح الأوصاف، فقط لأن الشعب يقف مع قواته المسلحة ويساند الوطن ضد المليشيا، وقد فارق درب عمالة هذه القلة وشهادتها الزور في حقه

، من المخجل بل ومن العار أن تخرج منظمة نسوية تابعة لتقدم لتصف استنفار النساء السودانيات الوطنيات بقلة الوعي. نتساءل ما هو الوعي في تعريفكم؟ من أنتن أصلا؟ وحتى متى ستسبحون بحمد من يملك الدولار والدرهم ويشتري صوتكم وصراخكم؟ إن القحاتة رجالا ونساء يحملون كراهية مَرضِية للشعب ولعزته ولتقاليده، ولا يمكن وصف حالتهم ألا كمرض سياسي عُضال يحتاج للعلاج.

هشام عثمان الشواني