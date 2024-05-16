



تعليقا على تصريحات أ. فيصل محمد صالح وحديثه عن منبر جدة:

□ إذا خرج الجنجويد من منازل المواطنين، سوف يعود المواطنون إلى منازلهم وليس الجيش.

□ لكن يبدو ان الوزير السابق للإعلام داعم للجنجويد، وراغب في قوات دولية تعيده للحكم.

□ وهو مهتم بأين يذهب الجنجويد بأكثر من اهتمامه بعودة المواطنين لمنازلهم.

□ ويظل السؤال إبتداءً لما انتهكت المليشيا الإجرامية الأعيان المدنية بما فيها منازل المواطنين؟

*** متداول

