الدوحة تستضيف 3 نسخ لكأس العرب





منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قطر شرف احتضان النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب التي ستقام في أعوام 2025 و2029 و2033.

القرار جاء قبل انعقاد الدورة 74 لمؤتمر «FIFA» في العاصمة التايلندية (بانكوك) بعدما اجتمع مجلس «FIFA» وتبني جملة من القرارات المهمة، حيث جاء في بيان «FIFA»: «بطلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، تستضيف قطر نسخ كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033».

واستضافت قطر النسخة الماضية في ديسمبر 2021 بمشاركة 16 منتخبا، عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، في بروفة مصغرة لمونديال 2022.

وكشف مجلس «FIFA» رسميا عن المقاعد المخصصة في كأس العالم تحت 17 عاما في قطر خلال الأعوام من 2025 حتى 2029 بمشاركة 48 منتخبا، حيث ستكون على النحو التالي: آسيا (9) أفريقيا (10) أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (8) أميركا الجنوبية (7) أوقيانوسيا (3) أوروبا (11).

الأنباء الكويتية