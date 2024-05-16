راشد عبد الرحيم: اضحك مع أمريكا





دولة كبري صاحبة قدرات علمية وإستخبارية ومالية ضخمة مثل الولايات المتحدة تصدر عقوبات ضد العديد من الافراد المسؤولين حول العالم ولكنها لا توقع ولا تنفذ ولا تحدث اثرا .

ثم بعد ذلك تستمر في هذا العمل الفطير ماذا نقول عن ذلك ؟

هددت مندوبة الولايات

المتحدة لدي الامم المتحدة الدعم السريع بعقوبات مباشرة وفورية حال الهجوم علي الفاشر .

أمس الأول صدرت العقوبات من الجهة المختصة وهي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وتمثلت في منع المعاملات من قبل المعاقبين داخل الولايات المتحدة .

المعاقبين من الدعم السريع هما علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حامد محمد المعروف بعثمان عمليات .

لا علي يعقوب ولا عثمان عمليات لهما تعاملات في الولايات المتحدة .

مكتب مراقبة الأصول يعلم هذا .

هل تريد الولايات المتحدة ان تقول للعالم انها تقوم بأعمال وتصدر قرارات واهية لا أثر لها ؟

امريكا تعلم ذلك ولكنها تريد ان تقول للعالم نحن هنا .

اكدت الدولة العظمي بهذه الأفعال الفطيرة أنها اوهن من بيوت العنكبوت واوهن من نمر من ورق .

التدخل الأمريكي في كل العالم إنتهي بها بالطرد او الهروب المذل ودونكم افغانستان والصومال .

قرارات تنفع المعاقب بان تخلق له صيتا دوليا وتصوره بأن له أهمية تنشغل بها الوزارات والسفارات الأمريكية .

تدخل امريكا في الحرب الدائرة في بلادنا شجع التمرد علي مواصلة القتل والتدمير في الفاشر وكل السودان .

هذا هو الوسيط الذي يرجو منه البعض ان يوقف القتال ويحقق سلاما في السودان .

راشد عبد الرحيم