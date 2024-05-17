مكافحة المخدرات فرعية كرري تضع حداً لعدد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج وتوزيع المخدرات

نجحت إدارة مكافحة المخدرات ولاية الخرطوم فرعية كرري في تفكيك شبكات إجرامية مختصة في ترويج وتوزيع المخدرات حيث قامت باتخاذ عدد (١٧٠ ) إجراء بلاغ وضبطت عدداً من المتمهين وتقديم بعضهم للمحاكمة وإحالة عدد من البلاغات إلى ولاية نهر النيل.

وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة ) إلى أن المخدرات المضبوطة تشمل (حشيش وآيس كريستال ، وبنقول ، وحبوب ترامادول ، وكبتاجون) بالإضافة إلى ضبط مركبات مسروقة وسلاح غير مرخص.

وفي ذات السياق قال العميد شرطة عوض علي موسى دفان مشرف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بولاية الخرطوم (للمكتب الصحفي للشرطة) إن إدارته تعمل مع شرطة محلية كرري في كل الأنشطة والمحاور الأمنية والمنعية من خلال الأطواف المشتركة والعمليات الميدانية والتأمين، وفي سبيل أداء مهامها احتسبت اثنين من الشهداء وعدداً من الجرحى، مضيفاً أن قوة من إدارة المخدرات تتولى الآن تأمين مجمع خدمات الجمهور أم درمان بعد ان تم تحريرها من دنس التمرد، مشيراً إلى أن إدارته تعمل وفق الخطة الكلية لرئاسة الشرطة في محاربة الجريمة وتجفيف منابعها .

المكتب الصحفي لشرطة السودان