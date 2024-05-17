طبيب ألماني يقتحم حياة سمية الخشاب.. ما القصة؟





قالت سمية الخشاب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «بدأت بالفعل رحلة علاج مكثفة على يد طبيب ألماني، لعلاج أربطة الكتف، بسببها أحرك ذراعي بصعوبة جدًا، وأشعر بآلالام شديدة، ولم أتذوق طعم النوم منذ شهرين تقريبًا، واتمنى الشفاء من الله”.

سمية الخشاب كانت قد دخلت في خلاف مع الفنان رامز جلال وأصحاب برنامج “رامز جاب من الآخر”. وقد استمعت النيابة العامة في شمال الجيزة قبل يومين إلى افادتها بشأن بلاغ قدمته ضد الفنان رامز جلال. وأخطرت النيابة بأن تصرفات رامز جلال تجاه المشاهير تشكل إيذاء متعمد ومحاولة للتسبب في الإيذاء الجسدي، حيث يقوم بإهانة كل ضيوفه بشكل غير مقبول. كما أنها اتهمت رامز جلال وفريق الإعداد والإنتاج بالمسؤولية عن هذه الأفعال ووصفتها بأنها مؤامرة وإيذاء.

وأضافت سمية الخشاب : «وقلت كذلك.. لماذا قام رامز جلال بوضع عوامات في المياه، وفي الأسفل أستعان بغطاسين، وهو ما يعني أن عمق المياة كبير وهناك خطورة على حياة الناس المقرر أن يستضيفهم«.

المصري اليوم