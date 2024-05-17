برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي





أفاد تقرير صحفي بأن إدارة نادي برشلونة بدأت بسرعة في البحث عن بديل للمدرب تشافي، بعد تقارير عن نية رئيس النادي خوان لابورتا لإقالته. يأتي هذا الإجراء عقب استياء لابورتا من تصريحات تشافي التي أشار فيها إلى صعوبة التنافس مع ريال مدريد وأندية أوروبية أخرى بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها برشلونة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “آس”، يعد اسم سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو من بين الخيارات المطروحة بقوة، إلى جانب هانز فليك، المدرب السابق لبايرن ميونخ، ورافائيل ماركيز، المدير الفني لفريق الشباب في برشلونة. تسابق إدارة النادي الزمن لتعيين مدرب جديد والبدء في التخطيط للموسم المقبل.

وكان تشافي قد أعلن أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع برشلونة، قبل أن يتفق مع لابورتا في 24 أبريل/نيسان الماضي على استمراره حتى نهاية عقده في عام 2025.

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