وزارة التجارة تستعرض خطتها للمرحلة القادمة





سيعقد السيد فاتح عبد الله يوسف، وزير التجارة والتموين، مؤتمراً صحفياً في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت ، حيث سيتناول خطة الوزارة للمرحلة القادمة وسير انسياب السلع التموينية والغذائية الأساسية. سيستعرض الوزير أداء الوزارة في الربع الأول من العام الحالي، وذلك في قاعة وزارة التجارة والتموين بمبنى شركة البحر الأحمر للملاحة السابقة. تمت دعوة جميع وسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

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