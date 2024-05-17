حادث مروري بمنطقة الشواك يؤدي الي انقلاب عربة قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد

ادي حادث مروري وقع الجمعة بمنطقة الشوك للعربة التي تقل قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد الي وفاة عدد(2) من مرافقيه واصابة عدد 8 آخرين من ضمنهم المصباح ابوزيد تم نقلهم الي مستشفي كسلا لتلقي العلاج.