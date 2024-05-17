جرائم وحوادث
حادث مروري بمنطقة الشواك يؤدي الي انقلاب عربة قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد
ادي حادث مروري وقع الجمعة بمنطقة الشوك للعربة التي تقل قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد الي وفاة عدد(2) من مرافقيه واصابة عدد 8 آخرين من ضمنهم المصباح ابوزيد تم نقلهم الي مستشفي كسلا لتلقي العلاج.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اسباب الحادث تعود الي انفجار احد الإطارات مما ادي الي انقلاب العربة
وفور وقوع الحادث عملت شرطة المرور السريع كسلا علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والمرورية اللازمة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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