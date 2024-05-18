قوات الدفاع المدني بهيئة الموانئ تسيطر على حريق بسوق أسمرا بسواكن – صور

تمكنت قوات الدفاع المدني بهيئة الموانئ البحرية من السيطرة على حريق شب بسوق أسمرا بمدينة سواكن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وفور ورود البلاغ هبت قوات الدفاع المدني بميناء عثمان دقنة لموقع الحادث بعدد ( ٢) مركبتي إطفاء.

وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أوضح العميد أحمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر أن الحريق انتشر في عدد ( ٨ ) دكاكين حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للدكاكين المجاورة بالسوق.

وأضاف أن جميع الدكاكين مشيدة من الخشب والزنك وهي عبارة عن طواحين ومطاعم ودكاكين خردوات واتصالات ومقاهٍ..

وتفيد التحريات الأولية أن سبب الحريق انتشار النار من أحد للمطاعم.

هذا وكان قد خف إلى مكان الحريق رئيس قسم الدفاع المدني بميناء دقنة ومدير شرطة محلية سواكن وبإشراف ومتابعة ميدانية من مدير قوات الدفاع المدني العقيد عبدالله عبدالصافي .

هذا وقد تم فتح بلاغ تحت المادة (٤٤) إجراءات، بقسم شرطة سواكن .

الممكتب الصحفي لشرطة السودان