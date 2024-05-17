🔴 قائد البراء “المصباح”: هذه المرة الخامسة التي تنقلب بنا سيارة





صليت صلاة الجنازة مع جمع لا يوصف بمسجد كسلا الكبير،

وبمعية مع القائد المقدام المصباح طلحة على جنازة أخيه الشهيد باذن الله حسن علي إدريس، الذي قضى في حادث سير بطريق خشم القربة .

□ دفنا الجنازة بمقابر الختمية كسلا حيث نشا المرحوم

أكد القائد المصباح أن انفجار الإطار الامامي للسيارة وانقلابها بضع مرات هو سبب الوفاة واصابة ثلاث من رفقائهم

قال انها المرة الخامسة التي تنقلب بهم سيارة

وانهم لا يهابون الموت، وعدد مآثر الشهيد

○ اللهم ارحمه

○ الشيخ محمد هاشم الحكيم