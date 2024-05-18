سلوت: أنا مدرب ليفربول المقبل





أكد أرني سلوت، مدرب فريق فينورد الهولندي، أنه سيكون المدرب القادم لفريق ليفربول الإنجليزي، موضحًا بذلك أنه سيحل محل الألماني يورجن كلوب.

نقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات سلوت عبر حسابه على موقع “تويتر”، حيث صرح سلوت قائلاً: “أستطيع تأكيد أنني سأكون مدرب ليفربول في الموسم المقبل”. وأشار إلى أنه وقع اليوم عقدًا مع النادي الإنجليزي لتولي مسؤولية تدريب الفريق بعد رحيل كلوب.

كان كلوب قد أعلن سابقًا عزمه مغادرة نادي ليفربول بنهاية الموسم، إنهاءً بذلك مسيرة استمرت لنحو تسع سنوات على رأس الفريق في ملعب أنفيلد.

ووقع اختيار إدارة الريدز على صاحب ال45 عاما، ليتفوق على عدد من المرشحين البارزين لتولي المهمة، من بينهم روبين أموريم مدرب سبورتنج لشبونة.

وسبق لسلوت التتويج بلقبي الدوري الهولندي والكأس مع فينورد، فيما خسر لقب دوري المؤتمر الأوروبي قبل عامين أمام روما في النهائي.

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