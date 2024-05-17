الهلال يرفض السقوط.. والنصر يخدش كبرياء البطل





رفض الهلال التعرض لأول خسارة في الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما خطف تعادلا قاتلا من غريمه ومضيفه النصر (1-1) على ملعب “الأول بارك” مساء الجمعة في قمة مباريات الجولة 32.تقدم النصر عن طريق أوتافيو مونتيرو بعد 23 ثانية على صافرة البداية في أسرع أهداف الموسم، لكن الهلال أدرك التعادل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحافظ الهلال على سجله خاليا من الخسارة في الموسم الجاري من المسابقة المحلية بعد 29 فوزا، وتعادلين، لكن سلسلة انتصاراته توقفت بعد أن بلغت 24 مباراة على التوالي.وبات الزعيم على بعد مباراتين فقط من تحقيق لقب الدوري بلا هزيمة للمرة الثانية في تاريخه، والثالثة في تاريخ دوري المحترفين (منذ 2008-2009).ولن يؤثر التعادل على فوز الهلال باللقب، إذ كان الفريق الأزرق حسم المنافسة بعد انتصاره على الحزم 4-1 يوم السبت الماضي ضمن الجولة 31.ورفع الهلال رصيده إلى 90 نقطة ليحافظ على فارق ال12 نقطة مع النصر، صاحب المركز الثاني، قبل الجولتين الأخيرتين.

كووورة