الأمن يداهم أكاديمية تمريض غير مرخصة بالغربية





تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، ولا سيما جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم.

وفقًا للمعلومات والتحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة الجرائم المنظمة، تبين أن إحدى السيدات المقيمة في محافظة الغربية قامت بتشغيل كيان تعليمي غير مرخص يقع في نفس المحافظة. واستخدمت هذه المرأة الكيان كمركز للنصب والاحتيال على المواطنين الذين يسعون للحصول على شهادات دراسية مزورة في مجال التمريض، حيث قدمت لهم دورات تعليمية وهمية مع وعود بأن هذه الشهادات ستؤهلهم للعمل في المستشفيات والعيادات الخاصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبحوزتها (عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية “مزورة” بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية “مقلد” – عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – 2 أكلاشيه – 2دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته “بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى”).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد