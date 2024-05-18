شراكة بين السعودية وإسبانيا لاكتشاف الموهوبات في جدة





أعلن نادي النورس السعودي عن توطين شراكة جديدة مع نادي بلد الوليد الإسباني، بهدف استكشاف المواهب الرياضية. وأوضح النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على “إكس” أن هذه الشراكة تهدف إلى تنظيم معسكر تدريبي في مدينة جدة بإشراف مدربي بلد الوليد.

وأكدت إدارة النورس أن اللاعبات اللاتي يبرزن في معسكر جدة سيحصلن على فرصة التدريب في إسبانيا. يُعتبر النورس من بين الأندية النسائية الرائدة في كرة القدم في جدة، حيث شارك في منافسات بطولة الصالات 2024 الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الإعلان بعد تحقيق بلد الوليد إنجازًا تاريخيًا في 12 مايو، بتأهله إلى دوري الدرجة الثالثة الإسباني لموسم 2024/2025.

وحقق بلد الوليد هذا المنجز بعد انتصاره على باركيسول (5-1)، ليتأهل من دوري جونالبي للمناطق إلى دوري الدرجة الثالثة الذي يعتبر التصنيف الرابع بعد دوري الدرجة الثاني ثم الدرجة الأولى والأعلى الدوري الممتاز.

وسبق لمدينة جدة أن شهدت شراكة في التدريب واكتشاف الموهوبات بين الأندية السعودية والإسبانية، حيث شهد كانون الثانى/يناير 2023 إقامة معسكر تدريبي عبر تعاون بين فالنسيا وفخر جدة.

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